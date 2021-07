Cultura: Federculture, Andrea Cancellato confermato alla presidenza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - L'Assemblea di Federculture riunita oggi pomeriggio nella seduta dei delegati, dopo la seduta pubblica di questa mattina nella quale alla presenza del ministro Dario Franceschini è stato presentato il 17esimo Rapporto Annuale di Federculture, ha proceduto al rinnovo degli organi direttivi della Federazione giunti a naturale scadenza di mandato. All'unanimità, riconoscendo il lavoro svolto in questi anni per il rafforzamento e risanamento della Federazione anche in considerazione dell'ultimo periodo di difficoltà per il settore determinato dalla pandemia, l'Assemblea ha confermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - L'Assemblea diriunita oggi pomeriggio nella seduta dei delegati, dopo la seduta pubblica di questa mattina nella qualepresenza del ministro Dario Franceschini è stato presentato il 17esimo Rapporto Annuale di, ha proceduto al rinnovo degli organi direttivi della Federazione giunti a naturale scadenza di mandato. All'unanimità, riconoscendo il lavoro svolto in questi anni per il rafforzamento e risanamento della Federazione anche in considerazione dell'ultimo periodo di difficoltà per il settore determinato dpandemia, l'Assemblea ha...

Advertising

AreaDem : RT @MiC_Italia: Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Importante co… - visitorcity : RT @MiC_Italia: Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Importante co… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Importante co… - MiC_Italia : Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Impor… - CSTfirenze : RT @AgCultNews: Rapporto Federculture: 2020 annus horribilis, spesa per cultura arretra di 20 anni -