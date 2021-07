**Cultura: Federculture, 2020 anno terribile per il settore, negativi tutti gli indicatori** (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Il 2020 è stato un anno ‘difficilissimo’ per la cultura. Sono crollati tutti gli indicatori e gli enti e le imprese culturali hanno subito ingenti contraccolpi. Ma il settore è vivo e pronto a ripartire con nuove prospettive, responsabilità e proposte, ma anche con l’obiettivo di giocare un ruolo centrale nei piani di rilancio del Paese. Questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata dal 17esimo Rapporto Annuale Federculture 2021 ‘Impresa Cultura’ che non a caso reca come sottotitolo due imperativi: ‘progettare e ripartire’, presentato questa mattina a Roma ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Ilè stato un‘difficilissimo’ per la cultura. Sono crollatigli indicatori e gli enti e le imprese culturali hsubito ingenti contraccolpi. Ma ilè vivo e pronto a ripartire con nuove prospettive, responsabilità e proposte, ma anche con l’obiettivo di giocare un ruolo centrale nei piani di rilancio del Paese. Questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata dal 17esimo Rapporto Annuale2021 ‘Impresa Cultura’ che non a caso reca come sottotitolo due imperativi: ‘progettare e ripartire’, presentato questa mattina a Roma ...

