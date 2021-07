Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? Primi contatti col PSG. Le ultime (Di mercoledì 7 luglio 2021) Cristiano Ronaldo e il suo futuro, il grande nodo del mercato Juventus: ecco gli aggiornamenti sulla situazione del portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe non fare ritorno alla Continassa. Il portoghese ora è in vacanza, dopo l’eliminazione da Euro 2020: riposo e poi testa alla prossima stagione, che potrebbe non essere alla Juventus. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero stati i Primi contatti con il Paris Saint Germain: se il portoghese non dovesse trovare un accordo in tempi brevi, resterebbe alla Juventus fino a fine contratto, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021)e il suo futuro, il grande nodo del mercato: ecco gli aggiornamenti sulla situazione del portoghesepotrebbe non fare ritorno alla Continassa. Il portoghese ora è in vacanza, dopo l’eliminazione da Euro 2020: riposo e poi testa alla prossima stagione, che potrebbe non essere alla. Secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero stati icon il Paris Saint Germain: se il portoghese non dovesse trovare un accordo in tempi brevi, resterebbe allafino a fine contratto, ...

GoalItalia : 'Fare il gestore mi annoia, mi diverto di più in campo' ?? Il pensiero di Sarri su Cristiano Ronaldo ????????? - _GoncaloLopes : Cristiano Ronaldo discussing new contract with Juventus until 2023 ?? - Squawka : Most league goals scored in Europe's top five divisions in 2020/21: ? Robert Lewandowski (41) ? Lionel Messi (30)… - ajmv_lice : hicimos tendencia a cristiano ronaldo por lo de MOTS7 jsjsjs, help @BTS_twt - skyluke_mi : @Tanzen Da quando Cristiano Ronaldo è passato alla Juve, non ti è venuto più a trovare, che cavolo, almeno per la f… -