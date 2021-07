Covid Valle d'Aosta oggi, un solo contagio: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Un solo contagio di Covid oggi in Valle d'Aosta e non si registrano morti. E' quanto rende noto la Regione nel bollettino del 7 luglio. Sono 22 le persone in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia a oggi in Valle d'Aosta le persone colpite da virus sono state 11.697 e 473 i decessi di persone risultate positive al Covid. Ad oggi non risultano ricoverati in ospedale. I guariti sono 11.202, in aumento di 11 unità rispetto a ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Undiind'e non si registrano morti. E' quanto rende noto la Regione neldel 7. Sono 22 le persone in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia aind'le persone colpite da virus sono state 11.697 e 473 i decessi di persone risultate positive al. Adnon risultano ricoverati in ospedale. I guariti sono 11.202, in aumento di 11 unità rispetto a ieri.

