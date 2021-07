(Di mercoledì 7 luglio 2021) Undiine non si registrano morti. E’ quanto rende noto la Regione neldel 7. Sono 22 le persone in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia ainle persone colpite da virus sono state 11.697 e 473 i decessi di persone risultate positive al. Adnon risultano ricoverati in ospedale. I guariti sono 11.202, in aumento di 11 unità rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

bobinetv : #vaccino anti-Covid: da oggi, posti ad accesso libero per la 2° dose #valledaosta - - italiaserait : Covid Valle d’Aosta oggi, un solo contagio: bollettino 7 luglio - TV7Benevento : Covid Valle d'Aosta oggi, un solo contagio: bollettino 7 luglio... - fisco24_info : Covid Valle d'Aosta oggi, un solo contagio: bollettino 7 luglio: Nessun morto nelle ultime 24 ore nella regione, no… - CorriereQ : Covid: un nuovo caso positivo in Valle d’Aosta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Valle

Adnkronos

Un solo contagio dioggi ind'Aosta e non si registrano morti. E' quanto rende noto la Regione nel bollettino del 7 luglio. Sono 22 le persone in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia a oggi ind'...L'ospedale Parini di Aosta restafree, mentre 22 persone sono in isolamento domiciliare. I dati emergono dal bollettino quotidiano emesso dalla Regioned'Aosta sulla base dei dati dell'...(Adnkronos) - Un solo contagio di Covid oggi in Valle d'Aosta e non si registrano morti. E' quanto rende noto la Regione nel bollettino del 7 luglio. Sono 22 le persone in isolamento domiciliare. Da ...Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 7 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti. Il punto ...