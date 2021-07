Covid Uk | oggi record contagi da gennaio | dati spaventano esperti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora undi casi di coronavirus nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 32.548 nuovi, il numero più alto da, mentre nel bollettino le vittime sono 33. Secondo idelle autorità sanitarie, tra il primo luglio ecomplice la variante Delta sono stati registrati 192.902 casi, un aumento del 42,8% rispetto ai sette giorni precedenti. Intanto, aumentano gliche lanciano l’allarme in Inghilterra n vista della riapertura totale fissata dal premier Boris Johnson per il 19 luglio. Lo stop alle mascherine e al distanziamento sociale sono ...

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - SkyTG24 : Covid, i nuovi casi tornano sopra quota 1.000 dopo due settimane. I DATI - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - zazoomblog : Covid oggi Veneto 80 contagi: bollettino 7 luglio - #Covid #Veneto #contagi: #bollettino - marcomorini72 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Ddl Zan, verso la conta. Covid e quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

A tal propositio è intervenuta, 7 luglio, direttamente Sport e Salute. Bonus collaboratori ... ridotto o sospeso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da- 19 entro la data del 31 ...Puglia Sono in diminuzione i nuovi casi di19in Puglia a fronte di una decrescita contestuale dei test. Si registra un solo decesso, in provincia di Lecce. Crescono a ritmi lievemente più ...NAPOLI - 'Possiamo dire che il 2020, complice l’emergenza pandemica Covid-19 che ha determinato lo stravolgimento delle regole di convivenza ...Hickey dal Bologna alla Fiorentina, le cifre. Classe 2002, Aaron Hickey è valutato dal Bologna circa 5 milioni di euro, una richiesta non altissima che appunto potrebbe essere on ...