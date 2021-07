Covid: superato il 40% dei vaccinati ma Figliuolo spinge sulle Regioni: manca il personale scolastico (Di mercoledì 7 luglio 2021) Premessi i ben noti ritardi delle consegne da parte delle aziende produttrici, e gli ‘incidenti’ che a più riprese ne hanno interrotto la media giornaliera, apprendere che, ad oggi, in Italia sono state complessivamente somministrate ben 55.149.301 dosi di vantino anti-Covid, è un dato incoraggiante. A renderlo noto, non senza orgoglio, è stata la struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo che, attraverso un report spiega che abbiamo superato la soglia del 40% dei vaccinati in Italia, cioè 21.765.004 persone. Figliuolo scrive alle Regioni affinché ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Premessi i ben noti ritardi delle consegne da parte delle aziende produttrici, e gli ‘incidenti’ che a più riprese ne hanno interrotto la media giornaliera, apprendere che, ad oggi, in Italia sono state complessivamente somministrate ben 55.149.301 dosi di vantino anti-, è un dato incoraggiante. A renderlo noto, non senza orgoglio, è stata la struttura commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paoloche, attraverso un report spiega che abbiamola soglia del 40% deiin Italia, cioè 21.765.004 persone.scrive alleaffinché ...

