Covid Sicilia, oggi 109 contagi e due morti: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 109 i contagi da Covid 19 registrati oggi, 7 luglio, in Sicilia, secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Due i morti e 228 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in tutto ci sono 3.357 positivi, 121 in meno rispetto a ieri, e di questi 129 sono ricoverati in regime ordinario, 19 in terapia intensiva e 3.209 sono in isolamento domiciliare.

