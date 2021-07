Covid – Sabato a Napoli conferenza nazionale su Terapie domiciliari (Di mercoledì 7 luglio 2021) – Trasparenza e confronto, cure efficaci e sanità territoriale efficiente e, ancora, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto. È questo il cuore della conferenza nazionale per le Terapie domiciliari che si svolgerà a Napoli Sabato 10 luglio, a partire dalle ore 18.30, sul lungomare di Napoli, rotonda Diaz. Il terzo appuntamento nazionale – si legge nel comunicato dell’Unione per le cure i diritti e la libertà – per parlare di cosa non abbia funzionato a dovere nella medicina territoriale durante l’emergenza Covid-19, del grande ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) – Trasparenza e confronto, cure efficaci e sanità territoriale efficiente e, ancora, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto. È questo il cuore dellaper leche si svolgerà a10 luglio, a partire dalle ore 18.30, sul lungomare di, rotonda Diaz. Il terzo appuntamento– si legge nel comunicato dell’Unione per le cure i diritti e la libertà – per parlare di cosa non abbia funzionato a dovere nella medicina territoriale durante l’emergenza-19, del grande ...

