Covid, risale la curva del contagio: 208 nuovi casi su 8.399 tamponi. Due i decessi nelle ultime 48 ore (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 208 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 8.399 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dalla Regione Campania sono inseriti 2 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 218 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Torna a rialzarsi, in Campania, l’indice di contagio. Se ieri il tasso di contagio era pari all’1,83%, oggi è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 208 idi coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 8.399molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dalla Regione Campania sono inseriti 2, avvenuti48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 17 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 218 i pazientiricoverati in reparti di degenza. Torna a rialzarsi, in Campania, l’indice di. Se ieri il tasso diera pari all’1,83%, oggi è ...

