Covid, Oms: “Momento pericoloso, pandemia non è finita” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Il mondo è in un Momento pericoloso di questa pandemia: abbiamo appena superato il tragico traguardo di 4 milioni di morti registrate, che probabilmente sottovalutano il bilancio complessivo. Alcuni Paesi con un’elevata copertura vaccinale stanno ora pianificando il richiamo nei prossimi mesi, ma stanno anche abbandonando le misure di salute pubblica e si stanno rilassando come se la pandemia di Covid fosse già finita”. E’ il richiamo che arriva dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa per fare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Il mondo è in undi questa: abbiamo appena superato il tragico traguardo di 4 milioni di morti registrate, che probabilmente sottovalutano il bilancio complessivo. Alcuni Paesi con un’elevata copertura vaccinale stanno ora pianificando il richiamo nei prossimi mesi, ma stanno anche abbandonando le misure di salute pubblica e si stanno rilassando come se ladifosse già”. E’ il richiamo che arriva dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa per fare il ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Italia, a maggior ragione quest’anno, ha bisogno di turisti e non di clandestini. Gli immigrati sbarcati sono già… - matteosalvinimi : L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi… - ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - fisco24_info : Oms, superati 4 milioni di morti per Covid-19 nel mondo: Secondo dati ufficiali, ma quelli reali sono 'certamente'… - buscaddu : RT @Agenzia_Ansa: La pandemia di Covid-19 ha ucciso più di quattro milioni di persone nel mondo secondo i dati ufficiali. Lo ha annunciato… -