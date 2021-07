Covid, Oms: “Mascherina e distanza anche se vaccinati” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “I vaccini ci avvicinano gli uni agli altri e ci aiutano a porre fine alla pandemia di Covid” twitta l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa. Tuttavia, “anche se sei vaccinato puoi comunque essere infettato e trasmettere il virus” Sars-CoV-2. Per questo “mantieni la distanza di sicurezza, indossa la Mascherina e cura l’igiene delle mani”. Nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per la variante Delta in termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) “I vaccini ci avvicinano gli uni agli altri e ci aiutano a porre fine alla pandemia di” twitta l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa. Tuttavia, “se sei vaccinato puoi comunque essere infettato e trasmettere il virus” Sars-CoV-2. Per questo “mantieni ladi sicurezza, indossa lae cura l’igiene delle mani”. Nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per la variante Delta in termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, “si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Italia, a maggior ragione quest’anno, ha bisogno di turisti e non di clandestini. Gli immigrati sbarcati sono già… - matteosalvinimi : L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi… - ladyonorato : Agli assessori regionali che farneticano di “mantenere DAD per i bimbi non vaccinati contro il Covid a settembre”:… - fisco24_info : Covid, Oms: 'Mascherina e distanza anche se vaccinati': 'Puoi comunque infettare e essere contagiato' avverte l'Org… - italiaserait : Covid, Oms: “Mascherina e distanza anche se vaccinati” -