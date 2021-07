Covid: Oms, 'in Europa 90% casi da variante Delta entro fine agosto' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Nella Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per la variante Delta in termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, "si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine di agosto". E' la previsione dell'Oms, contenuta nel report settimanale sull'andamento di Covid-19. "Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l'Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per la variante ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Nella Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per lain termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, "si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto aladi". E' la previsione dell'Oms, contenuta nel report settimanale sull'andamento di-19. "Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l'Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per la...

