Covid, oltre 4 milioni di morti nel mondo. L’Oms: «Siamo in una fase pericolosa, a fine agosto variante Delta dominante in Europa» (Di mercoledì 7 luglio 2021) I dati ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità dicono che, nel mondo, sono oltre 4 milioni le persone morte dopo aver contratto il Coronavirus. Ed è una stima al ribasso: sono tante le vittime registrate nell’ultimo anno per le quali non è stato possibile eseguire gli opportuni testi diagnostici. «Abbiamo appena superato il tragico traguardo di 4 milioni di morti registrate per Covid-19, che sicuramente sottovaluta il bilancio complessivo», ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale delL’Oms. Dal report settimanale dell’agenzia, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) I dati ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità dicono che, nel, sonole persone morte dopo aver contratto il Coronavirus. Ed è una stima al ribasso: sono tante le vittime registrate nell’ultimo anno per le quali non è stato possibile eseguire gli opportuni testi diagnostici. «Abbiamo appena superato il tragico traguardo di 4diregistrate per-19, che sicuramente sottovaluta il bilancio complessivo», ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale del. Dal report settimanale dell’agenzia, ...

Advertising

capuanogio : ?? La Liga vorrebbe tagliare il monte stipendi del #Barcellona per la prossima stagione da 347 a 160 milioni di eur… - Agenzia_Ansa : Covid, Colombia: oltre 110 mila i morti da inizio pandemia - Open_gol : Sono oltre 200mila gli insegnanti e i dipendenti del mondo della scuola non ancora vaccinati - Alien1it : I TERRORISTI MERDAVENDOLI nostrani si stanno preoccupando perchè nello stadio di #Wembley a #Londra si stanno radun… - MenteUlixe : RT @noitre32: Basta virologi in tv, boom di firme per cacciare Bassetti. Matteo Bassetti ha tirato troppo la corda sul Covid e sulle possib… -