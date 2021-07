(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 80 ida coronavirus in, 72021, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza, rimangono 11.619. Gli attuali positivi sono 4.653 (+1), mentre i dimessi/guariti sono 409.604 (+79). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - SkyTG24 : Covid, i nuovi casi tornano sopra quota 1.000 dopo due settimane. I DATI - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - zazoomblog : Covid oggi Veneto 80 contagi: bollettino 7 luglio - #Covid #Veneto #contagi: #bollettino - marcomorini72 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Ddl Zan, verso la conta. Covid e quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

A tal propositio è intervenuta, 7 luglio, direttamente Sport e Salute. Bonus collaboratori ... ridotto o sospeso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da- 19 entro la data del 31 ...Puglia Sono in diminuzione i nuovi casi di19in Puglia a fronte di una decrescita contestuale dei test. Si registra un solo decesso, in provincia di Lecce. Crescono a ritmi lievemente più ...NAPOLI - 'Possiamo dire che il 2020, complice l’emergenza pandemica Covid-19 che ha determinato lo stravolgimento delle regole di convivenza ...Hickey dal Bologna alla Fiorentina, le cifre. Classe 2002, Aaron Hickey è valutato dal Bologna circa 5 milioni di euro, una richiesta non altissima che appunto potrebbe essere on ...