Covid oggi Marche, 52 contagi: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 52 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 7 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2666 tamponi: 1132 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 screening con percorso Antigenico) e 1534 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 52 (6 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 10 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 19 nella provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 52 ida coronavirus nelle, 72021, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2666 tamponi: 1132 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 screening con percorso Antigenico) e 1534 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 52 (6 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 10 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 19 nella provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), ...

