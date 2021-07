Covid oggi Italia, 1.010 contagi e 14 morti: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 1.010 i contagi da coronavirus oggi, 7 luglio 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati 14 morti. I tamponi processati sono 177.977, tra molecolari e antigenici, che fanno registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sette in meno i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 37 in meno, per un totale di 1.234 persone presenti nei reparti ospedalieri con Covid-19. I DATI DELLE REGIONI CAMPANIA – Sono 208 i nuovi contagi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 1.010 ida coronavirus, 72021, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati 14. I tamponi processati sono 177.977, tra molecolari e antigenici, che fanno registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sette in meno i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 37 in meno, per un totale di 1.234 persone presenti nei reparti ospedalieri con-19. I DATI DELLE REGIONI CAMPANIA – Sono 208 i nuovidi ...

