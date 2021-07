Covid oggi in Italia: il bollettino del 7 luglio. Contagi Coronavirus nelle regioni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i dati sui Contagi Covid in Italia . Anche se i numeri del Coronavirus di ieri segnavano una risalita, la situazione pandemica nel nostro ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Attesa per il nuovodel ministero della Salute con i dati suiin. Anche se i numeri deldi ieri segnavano una risalita, la situazione pandemica nel nostro ...

Advertising

ZZiliani : Prima del Covid il “bond CR7” da 175 milioni e un aumento di capitale da 300; poi in piena pandemia acquisti costos… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - Andrea0606061 : RT @MercurioPsi: #ATAC - i controllori che NON controllano, con la scusa del #covid Noi invece possiamo pure stare AMMASSATI per i LORO di… - scarlots : Oggi alle 17.30 qui su 'Banche & palanche' parleremo di risparmi degli italiani e conti correnti in tempi di pandem… -