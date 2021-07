Covid, oggi 1.010 nuovi casi e 14 morti: il bollettino del 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 7 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 1.010 Decessi: 14 Tamponi effettuati: 177.977 Terapie intensive: – 7 Tasso di positività: 0,56% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 41.840 casi totali: 4.265.714 Decessi: 127.718 Guariti: 4.096.156 In Italia oggi, mercoledì 7 luglio 2021, si registrano 1.010 nuovi positivi e 14 morti per Covid. Ieri c’erano stati 907 nuovi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021)ITALIA, ILDI2021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 1.010 Decessi: 14 Tamponi effettuati: 177.977 Terapie intensive: – 7 Tasso di positività: 0,56% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 41.840totali: 4.265.714 Decessi: 127.718 Guariti: 4.096.156 In Italia, mercoledì 72021, si registrano 1.010positivi e 14per. Ieri c’erano stati 907...

