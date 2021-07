Covid, nuovo picco di casi in Gran Bretagna: sono 32.500 a 4 giorni dalla finale degli Europei a Londra (Di mercoledì 7 luglio 2021) A quattro giorni dalla finale degli Europei a Wembley, i dati dei contagi che arrivano dal Regno Unito continuano a confermare l’ascesa dei contagi da coronavirus, che oggi raggiungono il picco da metà gennaio. Ne sono stati registrati 32.548 nelle ultime 24 ore su un milione di tamponi processati, in aumento rispetto agli oltre 28mila di ieri. Un incremento legato al diffondersi della variante Delta o ex indiana, particolarmente contagiosa. Resta invece in proporzione per ora nettamente inferiore – grazie all’effetto delle vaccinazioni – il totale dei ricoveri negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) A quattroa Wembley, i dati dei contagi che arrivano dal Regno Unito continuano a confermare l’ascesa dei contagi da coronavirus, che oggi raggiungono ilda metà gennaio. Nestati registrati 32.548 nelle ultime 24 ore su un milione di tamponi processati, in aumento rispetto agli oltre 28mila di ieri. Un incremento legato al diffondersi della variante Delta o ex indiana, particolarmente contagiosa. Resta invece in proporzione per ora nettamente inferiore – grazie all’effetto delle vaccinazioni – il totale dei ricoveri negli ...

