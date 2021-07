Covid, news. Immunizzato il 40% degli italiani. Oms: non allentare le misure (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo i dati del governo oltre il 40% degli italiani over 12 ha ricevuto la vaccinazione completa. I contagi tornano a salire sopra i mille. Le terapie intensive occupate scendono di 7 unità, sono 37 in meno i ricoveri. Oms: il Covid ha causato oltre 4mln di morti. Secondo l'Ocse il coronavirus ha bruciato 114mln di posti di lavoro. Il ministro britannico Kwarteng sugli Europei: fiducioso di tenere a bada il rischio focolaio, ma non si può garantire il rischio zero Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo i dati del governo oltre il 40%over 12 ha ricevuto la vaccinazione completa. I contagi tornano a salire sopra i mille. Le terapie intensive occupate scendono di 7 unità, sono 37 in meno i ricoveri. Oms: ilha causato oltre 4mln di morti. Secondo l'Ocse il coronavirus ha bruciato 114mln di posti di lavoro. Il ministro britannico Kwarteng sugli Europei: fiducioso di tenere a bada il rischio focolaio, ma non si può garantire il rischio zero

Advertising

vaticannews_it : Pizzaballa: il pellegrinaggio è nel Dna di #Gerusalemme Il patriarca accoglie il primo gruppo dell’ORP, guidato dal… - repubblica : Spiagge libere in Toscana, la mappa con le regole anti Covid. E spuntano le prenotazioni obbligatorie - acmilan : ?? Nota Ufficiale ?? Nel rispetto del protocollo Covid-19, invitiamo i tifosi rossoneri a non presentarsi a Milanel… - AltraMantova : #COVID19 , 100 casi in #Lombardia e 11 in provincia di #Mantova. Aumento casi nel lodigiano, @FontanaPres : 'Preved… - Rioolimpica2016 : Covid, il testosterone basso aggrava la malattia -