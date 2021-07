Covid, in Lombardia zero decessi e 100 nuovi positivi: a Bergamo 9 casi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-8). A fronte di 31.940 tamponi effettuati, sono 100 i nuovi positivi (0,3%). I dati di mercoledì 7 luglio – i tamponi effettuati: 31.940, totale complessivo: 11.799.337 – i nuovi casi positivi: 100 – in terapia intensiva: 44 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (-8) – i decessi totale complessivo: 33.791 (=) I nuovi casi per provincia Milano: 55 di cui 40 a Milano città; Bergamo: 9; Brescia: 4; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-8). A fronte di 31.940 tamponi effettuati, sono 100 i(0,3%). I dati di mercoledì 7 luglio – i tamponi effettuati: 31.940, totale complessivo: 11.799.337 – i: 100 – in terapia intensiva: 44 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (-8) – itotale complessivo: 33.791 (=) Iper provincia Milano: 55 di cui 40 a Milano città;: 9; Brescia: 4; Como: 4; Cremona: 0; Lecco: ...

