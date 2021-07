Covid, in Lombardia 100 nuovi positivi, 4 province senza contagi. A Bergamo 9 casi (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’aggiornamento di mercoledì 7 luglio nel report della Regione Lombardia. Effettuati quasi 32 mila tamponi, tasso di positività allo 0,3%, zero vittime. Nessun nuovo contagio a Cremona, Lecco, Monza e Brianza e Sondrio. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’aggiornamento di mercoledì 7 luglio nel report della Regione. Effettuati quasi 32 mila tamponi, tasso dità allo 0,3%, zero vittime. Nessun nuovoo a Cremona, Lecco, Monza e Brianza e Sondrio.

Advertising

RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - pfmajorino : #Fontanavattene questa mattina ha detto che la #Lombardia ha vinto qualsiasi sfida di fronte al #Covid. Ci considera tutti fessi. - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - ilSaronno : Covid, nessun decesso in Lombardia, +13 casi tra Varesotto e Comasco - angelo7milano : RT @FontanaPres: L’emergenza Covid ha avuto un impatto forte sulle famiglie lombarde, sia in termini economici sia in relazione alle diffic… -