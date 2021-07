Covid in Italia, 14 morti, oltre mille nuovi casi. Tasso positività a 0,56% (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono oltre mille i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. 14 invece i morti. Ieri i nuovi casi erano stati 907, mentre le vittime 24. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Il Tasso di positività sale allo 0,56%, con 177.977 tamponi effettuati. La soglia dei mille contagi giornalieri non veniva raggiunta dal 19 giugno. Sono 7 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sonodi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. 14 invece i. Ieri ierano stati 907, mentre le vittime 24. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Ildisale allo 0,56%, con 177.977 tamponi effettuati. La soglia deicontagi giornalieri non veniva raggiunta dal 19 giugno. Sono 7 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 180 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che ...

