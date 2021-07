Advertising

SkyTG24 : Covid, Giappone proroga stato emergenza: possibili limitazioni ai Giochi Olimpici Tokyo - Dome689 : RT @Open_gol: Olimpiadi a rischio? - Open_gol : Olimpiadi a rischio? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, il Giappone proroga lo stato d'emergenza: restrizioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rischio porte chiuse https://t.co… - leggoit : Covid, il Giappone proroga lo stato d'emergenza: restrizioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rischio porte chiuse -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone

Leggi anche >, restrizioni per Tokyo 2020 Ilsi appresta ad estendere lo stato di emergenza per il- 19, già in vigore, a Tokyo e in tre prefetture vicine, fino alla data del 22 ...Il governo delsta valutando anche una ulteriore limitazione del numero massimo di ... Brasile: 62.504 nuovi contagi Il Brasile ha registrato 62.504 nuovi casi e 1.780 decessi per il- 19 ...La capitale giapponese, ha emanato il “quasi stato di emergenza”, a causa del progressivo aumento di contagi da coronavirus. Nei piani dell’esecutivo le misure restrittive dovrebbero rimanere in ...Scaramelli ha ricordato che “in America, in Giappone e in Francia, questa metodologia è già di uso comune e come altri paesi del vecchio continente, Gran Bretagna in primis, stanno iniziando ad usarlo ...