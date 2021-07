Covid Gb, stop autoisolamento vaccinati il 16 agosto (Di mercoledì 7 luglio 2021) I casi di Covid in Gran Bretagna sono in aumento ma il Premier Boris Johnson intende mantenere il 16 agosto come data in cui termina l’obbligo di auto isolamento per chi è entrato in contatto con un positivo ma è vaccinato o ha meno di 18 anni. Si prevede che milioni di persone nelle prossime settimane saranno costrette a rimanere a casa, anche se maggiormente protette dal coronavirus. “Le nostre assenze per problemi legati al Covid stanno aumentando in modo esponenziale. Entro una settimana o due avremo raggiunto il massimo di sempre. Le restrizioni per il Covid terminano il 19 luglio, ma l’obbligo di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) I casi diin Gran Bretagna sono in aumento ma il Premier Boris Johnson intende mantenere il 16come data in cui termina l’obbligo di auto isolamento per chi è entrato in contatto con un positivo ma è vaccinato o ha meno di 18 anni. Si prevede che milioni di persone nelle prossime settimane saranno costrette a rimanere a casa, anche se maggiormente protette dal coronavirus. “Le nostre assenze per problemi legati alstanno aumentando in modo esponenziale. Entro una settimana o due avremo raggiunto il massimo di sempre. Le restrizioni per ilterminano il 19 luglio, ma l’obbligo di ...

