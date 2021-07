Covid, Garavaglia: 'Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo sta approfondendo 'le condizioni per consentire in sicurezza la riapertura a pieno regime di discoteche e sale da ballo'. Lo afferma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo sta approfondendo 'leper consentire in sicurezza la riapertura a pieno regime die sale da ballo'. Lo afferma il ministro del Turismo, Massimo, ...

Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Garavaglia: 'Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche' #Covid - PanzaMancio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Garavaglia: 'Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche' #Covid - FraLauricella : Sono 14 i decessi per covid. Secondo #garavaglia si possono riaprire le discoteche. - MediasetTgcom24 : Covid, Garavaglia: 'Ci sono le condizioni per riaprire le discoteche' #Covid - RomanoRubbi : @borghi_claudio @LauraCarrese @VivaldiGiovanni @M_Fedriga non è che la gente chiacchiera di vaccini e Covid.Qui c'è… -

Oftalmologia: la pandemia ha messo in lista 400 mila interventi di cataratta. Domani tavola rotonda con Garavaglia e Sileri "Per noi il Covid è stato devastante. Abbiamo liste d'attesa incredibili con 400 mila cataratte non ... Il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, il ...

Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini (Teleborsa) – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in fiera a Rimini per il 58° TTG Travel Experience, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più ...

