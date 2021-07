Covid e cure domiciliari, la conferenza sabato a Napoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trasparenza e confronto, cure efficaci e sanità territoriale efficiente e, ancora, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto. Sono i temi al centro della conferenza nazionale per le Terapie domiciliari che si svolgerà a Napoli sabato 10 luglio, a partire dalle ore 18.30, sul lungomare di Napoli, rotonda Diaz. Il terzo appuntamento nazionale per parlare di cosa non abbia funzionato a dovere nella medicina territoriale durante l’emergenza Covid-19, del grande lavoro svolto dal gruppo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Trasparenza e confronto,efficaci e sanità territoriale efficiente e, ancora, assistenza, volontariato, vicinanza e ascolto. Sono i temi al centro dellanazionale per le Terapieche si svolgerà a10 luglio, a partire dalle ore 18.30, sul lungomare di, rotonda Diaz. Il terzo appuntamento nazionale per parlare di cosa non abbia funzionato a dovere nella medicina territoriale durante l’emergenza-19, del grande lavoro svolto dal gruppo ...

