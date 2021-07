Covid, dopo medici e infermieri pronto l’obbligo vaccinale anche per gli insegnanti (Di mercoledì 7 luglio 2021) A conferma di come i vaccini non siano ancora efficaci come promesso dalle aziende, che nel frattempo continuano a incassare miliardi, ecco arrivare in queste ore l’allarme lanciato da Israele, Paese che ha vissuto una nuova impennata nei contagi: “L’efficacia di Pfizer per la protezione contro la variante Delta scende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti implicazioni per l’immunità di gregge e la capacità del virus di evolversi ulteriormente”. Nel frattempo, però, gli esperti del Cts e i virologi italiani continuano a martellare su un unico punto: obbligo vaccinale per tutti. Proprio mentre in tutto il mondo i farmaci vengono messi in discussione perché ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 luglio 2021) A conferma di come i vaccini non siano ancora efficaci come promesso dalle aziende, che nel frattempo continuano a incassare miliardi, ecco arrivare in queste ore l’allarme lanciato da Israele, Paese che ha vissuto una nuova impennata nei contagi: “L’efficacia di Pfizer per la protezione contro la variante Delta scende al 64% dal 94% contro altri ceppi. Ciò ha importanti implicazioni per l’immunità di gregge e la capacità del virus di evolversi ulteriormente”. Nel frattempo, però, gli esperti del Cts e i virologi italiani continuano a martellare su un unico punto: obbligoper tutti. Proprio mentre in tutto il mondo i farmaci vengono messi in discussione perché ...

CarloVerdelli : #SantaMariaCapuaVetere Chiedevano protezioni dal Covid. Le guardie che li hanno massacrati ora sono in carcere: qua… - Tg3web : A Cannes si alza il sipario sulla 74° edizione del Festival del cinema, tornato quest'anno dopo la sospensione, del… - Agenzia_Ansa : In Alto Adige 1.559 positivi al Covid dopo il vaccino #ANSA - zazoomblog : Covid dopo medici e infermieri pronto l’obbligo vaccinale anche per gli insegnanti - #Covid #medici #infermieri… - marco_merighi : RT @Radio1Rai: ??La #CommissioneEuropa rivede al rialzo le stime di #crescita dell'Italia: il #Pil nel 2021 sale a +5% e nel 2022 al 4,2%. I… -