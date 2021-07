Covid Campania, oggi 208 contagi e 2 morti: bollettino 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 208 i nuovi contagi di coronavirus emersi in Campania dall’analisi di 8.399 tamponi molecolari. Nel bollettino di oggi, 7 luglio, diffuso dalla Regione sono inseriti 2 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 218 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 208 i nuovidi coronavirus emersi indall’analisi di 8.399 tamponi molecolari. Neldi, 7, diffuso dalla Regione sono inseriti 2 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Insono 17 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 218 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

occhio_notizie : #Covid, quanti vaccinati in #Campania: la situazione al 7 luglio - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO #VACCINAZIONI DEL 7 LUGLIO 2021 (ORE 17.00) Ecco l’aggiornamento ?? - QdSit : Sono 109 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.891 tamponi processati, con una… - MundoNapoli : Covid-19: aumentano i positivi in Campania - italiaserait : Covid Campania, oggi 208 contagi e 2 morti: bollettino 7 luglio -