Covid Basilicata oggi | 13 contagi | bollettino 7 luglio

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 13 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 72021. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 512 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 43. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 666 (-32). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.208 dosi. Finora sono 310.127 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,1 per cento) e 166.101 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose ...

I residenti insono 553.254....il loockdown i volontari delle associazioni del lagonegrese e dei paesi limitrofi lasi ... L'arte che sopravvive anche in tempo dinonostante tutto. L'arte che non si ferma neanche in ...Situazione invariata all’Ospedale San Pio di Benevento. Sono sempre due i pazienti positivi ricoverati nei reparti covid.19. L’unica differenza rispetto alla giornata in cui la struttura sanitaria non ...POTENZA - In Basilicata ieri sono stati processati 512 tamponi molecolari: 13 sono risultati positivi al covid-19 (11 di persone residenti in regione). E nelle ultime 24 ore sono state registrate le ...