Covid, a Wembley è rischio focolai. Paura per la finale: in mille in viaggio dall?Italia (Di giovedì 8 luglio 2021) «C?è sempre un margine di rischio nella vita. Io sono fiducioso che non vi sarà un grande focolaio, però ora non possiamo garantirlo». In altre parole, da parte... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 luglio 2021) «C?è sempre un margine dinella vita. Io sono fiducioso che non vi sarà un grandeo, però ora non possiamo garantirlo». In altre parole, da parte...

Advertising

fanpage : #ItaliaSpagna giocata ieri a Wembley potrebbe rappresentare un rischio epidemiologico per le decine di migliaia di… - capuanogio : #EURO2020 è veramente anomalo. Con il pubblico tutto a favore causa regole anti #Covid e 6 partite su 7 a Wembley (… - Gio53272615 : RT @GuidoDeMartini: ???? GRAN BRETAGNA E VARIANTE DELTA ???? La decisione è presa: con il Covid-19 si deve convivere e lo si tratterà come un’i… - RobertaSch7 : RT @GuidoDeMartini: ???? GRAN BRETAGNA E VARIANTE DELTA ???? La decisione è presa: con il Covid-19 si deve convivere e lo si tratterà come un’i… - Francysystorti : RT @GuidoDeMartini: ???? GRAN BRETAGNA E VARIANTE DELTA ???? La decisione è presa: con il Covid-19 si deve convivere e lo si tratterà come un’i… -