Covid-19, ricercatori italiani scoprono un aerosol che contrasta le varianti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Covid-19, un team di ricercatori italiani ha pubblicato una ricerca in cui si attesta l’efficacia di un aerosol contro le variati del virus Non si ferma la ricerca medica per contrastare il Covid-19. Se da un lato abbiamo i vaccini, unica arma in grado di ridurre le infezioni e lo sviluppo grave della malattia, dall’altro i ricercatori continuano a studiare metodi e cure efficaci in grado di curare coloro che vengono colpiti dal virus. L’ultima scoperta è tutta italiana e fa capo ad un team di ricercatori, guidati da genetista Massimo Zollo, del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021)-19, un team diha pubblicato una ricerca in cui si attesta l’efficacia di uncontro le variati del virus Non si ferma la ricerca medica perre il-19. Se da un lato abbiamo i vaccini, unica arma in grado di ridurre le infezioni e lo sviluppo grave della malattia, dall’altro icontinuano a studiare metodi e cure efficaci in grado di curare coloro che vengono colpiti dal virus. L’ultima scoperta è tutta italiana e fa capo ad un team di, guidati da genetista Massimo Zollo, del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricercatori Variante Delta, quali sono i sintomi del contagio dopo il vaccino? Tuttavia, l'ultimo studio condotto dai ricercatori in Israele sull'efficacia di Pfizer ha mostrato come la protezione del farmaco anti Covid è minore rispetto alla variante Delta in confronto al ...

Sanità italiana sotto attacco cyber: ecco come reagire all'emergenza ...rapporto ben il 24 per cento delle strutture sanitarie italiane è stata attaccata durante il covid ... che sono risk manager, dirigenti e ricercatori del settore della sanità, e non i responsabili dei ...

Che fine ha fatto Sputnik V Il vaccino russo è ormai usato in circa 70 paesi con dati positivi su sicurezza ed efficacia, ma restano dubbi sugli eventuali eventi avversi ...

