Covid-19, i dati sui contagi nel bollettino della Regione Campania (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 208 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. A comunicarlo è il bollettino ordinario diramato dalla Protezione Civile che parla anche di 2 decessi nelle ultime 48 ore. Di seguito i dati nel dettaglio: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 208 (*) Tamponi molecolari del giorno: 8.399 Tamponi antigenici del giorno: 5.034Deceduti: 2 (**) ** Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti ...

