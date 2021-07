COVID-19: i bambini usano succhi e cola per falsificare i test e renderli positivi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche il coronavirus è uno stratagemma adeguato per evitare la scuola. Alcuni bambini falsificherebbero, infatti, i tamponi COVID-19 tramite bevande analcoliche rendendo apparentemente positivo un test. Dunque è lecito chiedersi come fanno i succhi di frutta, la coca cola o succhi d’arancia a ingannare i test? Ed esiste un modo per distinguere un risultato falso su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Anche il coronavirus è uno stratagemma adeguato per evitare la scuola. Alcunifalsificherebbero, infatti, i tamponi-19 tramite bevande analcoliche rendendo apparentemente positivo un. Dunque è lecito chiedersi come fanno idi frutta, la cocad’arancia a ingannare i? Ed esiste un modo per distinguere un risultato falso su Quotidianpost.

