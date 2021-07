Covid 19, Figliuolo alle Regioni: “Prioritario immunizzare i professori” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il generale Francesco Figliuolo questa mattina, 7 luglio, ha inviato alle Regioni e alle Province autonome una lettera in cui ha chiesto ai governatori di individuare delle corsie preferenziali negli hub vaccinali per gli insegnanti. L’intento è quello di immunizzare il personale scolastico prima che riprendano le lezioni tra settembre e ottobre. Rientrano nella categoria prioritaria anche i docenti universitari; presto gli istituti riprenderanno lezioni, laboratori e proclamazioni in presenza. Il generale Figliuolo scrive alle Regioni e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il generale Francescoquesta mattina, 7 luglio, ha inviatoProvince autonome una lettera in cui ha chiesto ai governatori di individuare delle corsie preferenziali negli hub vaccinali per gli insegnanti. L’intento è quello diil personale scolastico prima che riprendano le lezioni tra settembre e ottobre. Rientrano nella categoria prioritaria anche i docenti universitari; presto gli istituti riprenderanno lezioni, laboratori e proclamazioni in presenza. Il generalescrivee ...

