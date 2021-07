Coscrizione cinese con obiettivo Taiwan? Tokyo e Pechino intanto litigano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La Cina sta pensando alla creazione di liste didovesse servire di rinfoltire le truppe in modo repentino. Il potere di costringere i cittadini a entrare nelle forze armate dovrebbe essere affidato al Consiglio di Stato o alla Commissione militare centrale, secondo la bozza di modifiche normative rilasciate dal Ministero degli affari dei veterani nel fine settimana scorso. Il personale militarein pensione sarebbe una priorità assoluta per lain tempo di guerra, spiega il documento, che contiene modifiche proposte ai regolamenti di leva del paese e affida per la prima volta alle autorità il compito di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coscrizione cinese

Filodiritto

Così come afroamericani saranno più tardi, quando appunto fu imposta la, quelli che "... sempre più inquinato con toni aggressivi e militareschi la propria retorica anti -. Per una ......le brigate filo - russe della DNR (Repubblica Popolare di Donetsk) annunciavano la... notizie poco rassicuranti arrivano anche dal fronte. Se infatti la BBC ha reso noto urbi et orbi ...La Cina pensa alla guerra e prepara i piani di coscrizione. Messaggio diretto, Pechino fa sul serio, che fa eco a Taiwan. Attorno all’isola va in scena anche uno scontro con Tokyo La Cina sta ...