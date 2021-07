CorSport: dopo l’Europeo incontro Koulibaly-Napoli con Ramadani per fare il punto sul futuro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di un incontro in agenda tra Kalidou Koulibaly e il Napoli per discutere del futuro. Un incontro chiesto proprio dal difensore senegalese e che ci sarà a fine Europeo. “Nell’agenda, che chiaramente va infittendosi, verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che appena tre anni fa aveva una quotazione di mercato da 108 milioni di sterline e che adesso, inevitabilmente, vede il proprio valore abbattuto. E quindi, a scanso di equivoci, Ramadani e Adl avranno modo di chiacchierare, per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di unin agenda tra Kalidoue ilper discutere del. Unchiesto proprio dal difensore senegalese e che ci sarà a fine Europeo. “Nell’agenda, che chiaramente va infittendosi, verrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali, il manager di un calciatore che appena tre anni fa aveva una quotazione di mercato da 108 milioni di sterline e che adesso, inevitabilmente, vede il proprio valore abbattuto. E quindi, a scanso di equivoci,e Adl avranno modo di chiacchierare, per ...

