Coronavirus Sicilia, bollettino 7 luglio: 109 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di mercoledì 7 luglio 2021) I dati inerenti l'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Sicilia: il bollettino completo aggiornato a mercoledì 7 luglio 2021 Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) I dati inerenti l'emergenza epidemiologica dain: ilcompleto aggiornato a mercoledì 72021

Advertising

Corriere : RT @paolacars: Oltre mille contagi, non succedeva dal 19 giugno. Il tasso di positività è 0,6% con 177.977 tamponi. Sono 5 le regioni che r… - paolacars : Oltre mille contagi, non succedeva dal 19 giugno. Il tasso di positività è 0,6% con 177.977 tamponi. Sono 5 le regi… - Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino 7 luglio: 109 nuovi casi, la situazione a Palermo - NuovoSud : Coronavirus Sicilia, 109 nuovi casi e 2 morti : a Palermo 24 positivi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: 109 casi e 2 morti in Sicilia, la curva dei contagi torna a salire -