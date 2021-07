Coronavirus, oggi in Italia 1.010 positivi e 14 morti. Taso quasi invariato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 1.010 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono 1.010 ial test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state...

