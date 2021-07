Coronavirus in Toscana, 41 nuovi casi e un solo decesso (Di mercoledì 7 luglio 2021) In Toscana sono 244.625 i casi di positività al Coronavirus, 41 in più rispetto a ieri (40 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto ... Leggi su pisatoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) Insono 244.625 idi positività al, 41 in più rispetto a ieri (40 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). Isono lo 0,02% in più rispetto ...

Advertising

digioia_fabio : @AlessLongo Vabbè, scrive su Repubblica… Questo invece lo scrive ARS Toscana… oh… sono amici vostri eh! Mettetevi d… - MimmottWb : RT @055firenze: Il bollettino #COVID19 della Toscana - controradio : Coronavirus in Toscana, 41 nuovi casi. Un decesso - pistoiasport : Coronavirus: 41 nuovi casi in Toscana, 2 in provincia di Pistoia - toscananotizie : Coronavirus, 41 nuovi casi, età media 34 anni. Un decesso -