Coronavirus, in Piemonte vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico (Di mercoledì 7 luglio 2021) ...da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali ad accesso diretto e senza necessità di preadesione che saranno pubblicati sabato prossimo su www.ilPiemontetivaccina.it e su www.regione.Piemonte.it. ... Leggi su novaratoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) ...da lunedì 12 luglio in uno dei punti vaccinali ade senza necessità di preadesione che saranno pubblicati sabato prossimo su www.iltivaccina.it e su www.regione..it. ...

Advertising

Alessandria24C : Salute - #Covid, in #Piemonte accordo integrativo con i medici di famiglia per incentivare la #Vaccinazione degli s… - NovaraToday : Coronavirus, in Piemonte vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico - NovaraToday : Coronavirus: ancora nessun nuovo decesso in Piemonte, sono 4 i pazienti ricoverati negli ospedali novaresi - solops : Covid Coronavirus Piemonte: vaccinazione con accesso diretto per il personale scolastico, universitario e della for… - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, sale il tasso di positività in #Italia ma nessun nuovo caso in provincia… -