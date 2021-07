Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vacanze ai nastri di partenza, ma ancora si devono fare i conti con le normative per il Covid - 19. Ricordiamo che dal 1 luglio 2021 è in vigore la " Certificazione verde Covid - 19" valida anche come ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vacanze ai nastri di partenza, ma ancora si devono fare i conti con le normative per il Covid - 19. Ricordiamo che dal 1 luglio 2021 è in vigore la " Certificazione verde Covid - 19" valida anche come ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese - qnazionale : Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese - Eva20185 : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… - IsaraGorra : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… - Loestestest : RT @SforzaFogliani: Nel 2015, gli scienziati militari cinesi hanno discusso su come armare i coronavirus della SARS, cinque anni prima che… -