Coronavirus, 1.010 nuovi casi: incidenza allo 0,6%. Da lunedì 500 contagi in più degli stessi tre giorni della settimana scorsa. Morti in 14 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.010 nuovi contagi da Sars-Cov-2 tra i 177.977 tamponi processati, di cui 88.930 test rapidi. L’incidenza si conferma ancora allo 0,6%. I decessi sono stati 14. Nei primi tre giorni della settimana diventano quindi 2.397, circa 550 in più dei 1.833 rintracciati negli stessi giorni della settimana scorsa con un numero quasi identico di tamponi (445mila oggi, 451mila sette giorni fa). All’aumento dei positivi, al momento, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.010da Sars-Cov-2 tra i 177.977 tamponi processati, di cui 88.930 test rapidi. L’si conferma ancora0,6%. I decessi sono stati 14. Nei primi trediventano quindi 2.397, circa 550 in più dei 1.833 rintracciati neglicon un numero quasi identico di tamponi (445mila oggi, 451mila settefa). All’aumento dei positivi, al momento, non ...

