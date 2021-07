Coppia morta sul lago di Garda, il tedesco alla guida del motoscafo: “Non mi sono accorto di nulla” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 52enne Patrick Alexander Kassen, è stato interrogato questa mattina dal gip nel carcere Canton Mombello di Brescia. Il tragico incidente è costato la vita al 37enne, Umberto Garzarella, e alla 25enne, Greta Nedrotti Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 52enne Patrick Alexander Kassen, è stato interrogato questa mattina dal gip nel carcere Canton Mombello di Brescia. Il tragico incidente è costato la vita al 37enne, Umberto Garzarella, e25enne, Greta Nedrotti

