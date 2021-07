Coppa America, l'Argentina raggiunge il Brasile in finale: Colombia ko (Di mercoledì 7 luglio 2021) La finale della Coppa America 2021 sarà Brasile - Argentina . L' Albiceleste batte la Colombia di Cuadrado ai calci di rigore e sabato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro si giocherà il titolo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladella2021 sarà. L' Albiceleste batte ladi Cuadrado ai calci di rigore e sabato allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro si giocherà il titolo ...

