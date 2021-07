Copa America, sarà Brasile contro Argentina la finale: ecco il programma per seguirla (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Copa America è giunta alla fase conclusiva del suo percorso: con la vittoria dell’Argentina giunta ai calci di rigore nell’ultimo match disputato contro la Colombia, la formazione albiceleste si aggiudica la sfida finale contro il Brasile. Un grande classico capace di offrire sempre grande spettacolo. Il match sarà disputato domenica 11 luglio all’ora italiana delle 02.00. Foto: Twitter Copa America L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laè giunta alla fase conclusiva del suo percorso: con la vittoria dell’giunta ai calci di rigore nell’ultimo match disputatola Colombia, la formazione albiceleste si aggiudica la sfidail. Un grande classico capace di offrire sempre grande spettacolo. Il matchdisputato domenica 11 luglio all’ora italiana delle 02.00. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

