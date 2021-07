Copa America, sarà Argentina-Brasile la finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Argentina Colombia, ci siamo. Anche dall’altra parte del mondo si è arrivati alla fase finale del torneo continentale. Ieri il Brasile era riuscito a vincere faticando col Perù. Questa notte, invece, è andata in scena la seconda semifinale che ha visto scontrarsi Argentina e Colombia, due squadre piene zeppe di giocatori della nostra Serie A. Argentina Colombia, che partita è stata? Luis Diaz risponde a Lautaro Martinez e porta la gara ai rigori, dove l’eroe diventa Emiliano Martinez: tre parate e l’Argentina vola in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 luglio 2021)Colombia, ci siamo. Anche dall’altra parte del mondo si è arrivati alla fasedel torneo continentale. Ieri ilera riuscito a vincere faticando col Perù. Questa notte, invece, è andata in scena la seconda semiche ha visto scontrarsie Colombia, due squadre piene zeppe di giocatori della nostra Serie A.Colombia, che partita è stata? Luis Diaz risponde a Lautaro Martinez e porta la gara ai rigori, dove l’eroe diventa Emiliano Martinez: tre parate e l’vola in ...

Advertising

ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - _Morik92_ : 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? - SkySport : ? MARTINEZ ? MARTINEZ ?? ? L'Argentina è in finale di Copa America ? Lautaro Martinez trasforma, Emiliano Martinez n… - ZALSA1990 : RT @SVCarbaholic: Brazil vs Argentina Copa America final? - Marco_viscomi : RT @_Morik92_: 6 giocatori #Juve in finale tra Europeo & Copa America e 12 gol complessivi segnati. Direi non male ?? -