Copa America, la finale sarà Brasile Argentina: la Seleccion batte ai rigori la Colombia (Di mercoledì 7 luglio 2021) La finale della Copa America sarà tra Brasile e Argentina. La Seleccion raggiunge i verdeoro battendo in semifinale la Colombia ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari La finale più attesa e calda, quella che vedrà di fronte Messi e Neymar. L’Argentina vola in finale di Copa America dove affronterà il Brasile, superando la Colombia dopo 90? tiratissimi decisi solo dalla lotteria dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ladellatra. Laraggiunge i verdeorondo in semilaai, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari Lapiù attesa e calda, quella che vedrà di fronte Messi e Neymar. L’vola indidove affronterà il, superando ladopo 90? tiratissimi decisi solo dalla lotteria dei ...

ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - Agenzia_Ansa : Copa America: Colombia ko ai rigori, Argentina in finale col Brasile - juventusfc : La @FCFSeleccionCol ???? di @Cuadrado avanti! Saranno 8?? i bianconeri impegnati nelle semifinali di #EURO2020 e… - Andyblaq7 : RT @mrceleb9: Argentina and Messi to the Copa America finals??????