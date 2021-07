Copa America, Argentina-Brasile sarà la finale: Neymar contro Messi (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Argentina la spunta ai rigori contro la Colombia e vola in finale di Copa America contro il Brasile. Messi punta al primo titolo con l’Albiceleste La finale di Copa America presenterà la sfida storica per eccellenza: Argentina-Brasile, sinonimo di talento e calcio della gente. Il percorso di entrambe le Nazionali è stato netto, dominante. Da una parte la Selecao, che ha vinto tutte le partite del girone tranne contro l’Ecuador e i due successivi ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’la spunta ai rigorila Colombia e vola indiilpunta al primo titolo con l’Albiceleste Ladipresenterà la sfida storica per eccellenza:, sinonimo di talento e calcio della gente. Il percorso di entrambe le Nazionali è stato netto, dominante. Da una parte la Selecao, che ha vinto tutte le partite del girone trannel’Ecuador e i due successivi ...

